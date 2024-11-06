Проект получил возрастное ограничение для консолей нынешнего поколения.

Прошлый проект от создателей Baldur's Gate 3 - Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition готовится к выходу на консолях Playstation 5 и Xbox Series.

На странице игры на сайте европейской рейтинговой комиссии PEGI появилось упоминание PS5 и Xbox Series, рейтинг датируется сегодняшней датой. Для всех остальных платформ возрастные ограничения были выставлены ещё в 2018 году.

От обновлённых версий стоит ожидать как минимум повышенного разрешения и частоты кадров. На Playstation 4 Pro игра работает в 4К в шахматном рендере при 30 FPS, на Xbox One X же проект может похвастаться настоящим 4К, но всё ещё в 30 кадров.

Видео дня

Напомним, что несколько месяцев назад Larian Studios выпустила патч для Baldur's Gate 3, в котором реализовала поддержку пользовательских модификаций на консолях. За первые 24 часа после обновления, игроки скачали более миллиона модов.

Немного о Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - ролевая игра, разработанная и выпущенная бельгийской студией Larian Studios в 2018 году. Эта окончательная версия улучшает оригинальную игру 2017 года, добавляя новые квесты, персонажей и доработанный интерфейс, что делает игровой процесс еще более захватывающим и доступным.

Геймплей сочетает глубокую пошаговую боевую систему с богатым исследованием мира Ривеллон. Игроки могут создавать собственных персонажей или выбирать из предложенных, каждый из которых имеет уникальную предысторию и навыки. Сюжет вращается вокруг тематики божественности и власти, где ваши решения влияют на развитие истории и взаимоотношения с другими персонажами. Игра предлагает множество возможностей для прохождения, обеспечивая высокую реиграбельность и персонализированный опыт для каждого игрока.

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