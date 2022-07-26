Энтузиасты успели заменить главного героя на разных персонажей и животных.

Stray уже можно смело назвать одной из самых успешных игр текущего лета. Десятки тысяч пользователей захотели испытать себя в шкуре рыжего кота, который попал в киберпанковый город. Это подтверждает максимальный онлайн в Steam: на пике в проекте развлекались 62 963 человека. А в момент написания этого материала Stray проходят почти 20 тыс. игроков.

Такие показатели стали рекордным для проектов издательства Annapurna Interactive. В предыдущих релизах компании пиковый онлайн достигал отметки 7-8 тыс. пользователей. Но главное, что подавляющему большинству покупателей Stray понравилась. Игра имеет 97% положительных отзывов в Steam из более чем 44 тыс. оценок.

И раз игра стала успешной, она мгновенно привлекла внимание создателей модификаций. Они начали разрабатывать моды для Stray сразу после релиза. За неделю накопилась добрая пачка творений, лучшие из которых УНИАН отобрал в этом материале.

Ленивый любитель лазаньи Гарфилд в Stray

Если игра про кота, то логично, что главного героя начнут заменять на его сородичей, только более известных. Один из них — пушистый лентяй Гарфилд из знаменитой серии комиксов. Модель отлично адаптировали под геймплей, поэтому с прохождением не возникнет никаких проблем. Правда, по своей воле Гарфилд бы никогда не участвовал в испытаниях, которые выпали на долю протагониста Stray.

Немножко GTA

От вполне адекватного мода переходим к странному. Умельцы взяли модель Си-Джея из Grand Theft Auto: San Andreas, согнули в нескольких местах и вуаля! Получился темнокожий "кот" из Гроув-стрит. Теперь роботам действительно будет из-за чего пугаться.

Чтобы игра засияла

А сейчас о по-настоящему важном моде для Stray. Maximum Meow улучшает производительность и открывает дополнительные графические настройки. К последним, например, относятся полноэкранные тени и более аккуратное затенение на светлых стенах. Да и на слабых ПК проект начнет показывать себя лучше. Он хоть и не требовательный, но несколько лишних FPS еще никому не помешали.

Выбор внешнего вида, но со сложностями

Cat Customization тоже очень полезный мод для Stray. Его задача — добавить редактор для настройки внешности главного героя. Однако освоить модификацию тяжело: придется внимательно читать инструкцию. А если не хочется заморачиваться, то присутствует несколько предустановок.

Равноправие среди животных

А знаете, не все ведь любят кошек (конечно же, все, но надо как-то начать рассказ о модификации). Многие предпочитают собак в качестве домашних питомцев. Для таких людей и создали мод Stray dog, который сделает протагонистом в Stray милого щенка.

Вид от первого лица

Здесь в целом и говорить не о чем. Хотите посмотреть на роботизированный город с видом из глаз кота? Дерзайте. Энтузиасты добавили такую возможность в моде First Person Mod для Stray.

Джейсон!

Закончим еще одной странностью. В Heavy Rain есть драматический эпизод, где главный герой Итан теряет сына Джейсона. И когда протагонист искал ребенка, то на протяжении нескольких минут выкрикивал его имя. Энтузиаст под псевдонимом Gibrietas решил заменить мяуканье на бесконечное "Джейсон". Получилось забавно, но проходить вот так всю игру не советуем.

Важно: обязательно читайте инструкции при установке модификаций и создавайте резервные копии сохранений, чтобы случайно не потерять прогресс.

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