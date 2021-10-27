Энтузиаст включил разрешение 8К и установил несколько модификаций.

Автор YouTube-канала Digital Dreams уже давно улучшает игры с помощью модов. Он самостоятельно подбирает фанатские творения и демонстрирует, насколько хорошо могут выглядеть те или иные проекты. Недавно блогер сделал Grand Theft Auto V гораздо более реалистичной, а сейчас значительно подтянул визуальную составляющую Assassins Creed Unity.

В свежем ролике Digital Dreams доказал, что игра Ubisoft 2014 года может выглядеть не хуже, чем современные блокбастеры. Правда, здесь стоит учитывать одну деталь. Assassins Creed Unity старались сделать передовым проектом в плане графики. Она должна была выжать максимум из PS4 и Xbox One — нового поколения консолей тех времен. Это желание привело к многочисленным техническим проблемам, но по части визуальной составляющей к игре не было никаких претензий. Даже без всяких модификаций Assassins Creed Unity сейчас смотрится вполне достойно. Вот почему Digital Dreams выбрал именно ее.

Чтобы подчеркнуть графику в проекте, блогер установил разрешение 8К. Он также увеличил дальность прорисовки и отключил туман. Это позволило детальнее показать локации.

А еще Digital Dreams установил собственную сборку ReShade с шейдером RayTraced Global Illumination от Паскаля Гилчера. Последний имитирует один из эффектов трассировки лучей — глобальное освещение в реальном времени. Благодаря этому игра выглядит более реалистично, хотя иногда солнечные лучи кажутся слишком яркими.

Напомним: Assassins Creed Unity вышла 11 ноября 2014 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Автор: Назар Степорук