MMORPG New World от Amazon Games расположилась в тройке самых популярных игр Steam по одновременному онлайну. Прямо сейчас в проекте развлекаются 330 тысяч человек. Такая огромная аудитория привела к неприятной проблеме — очередям на серверах. Во время запуска New World они достигали сотен тысяч человек. Разработчики всячески стараются бороться с этим. Недавно авторы увеличили количество серверов свежей MMORPG вдвое.
Согласно заявлению на официальном сайте New World, Amazon Games также расширила ёмкость старых серверов. Многие пользователи создавали персонажей именно там и уже успели прокачаться. Они не хотят начинать все заново, поэтому и образовываются очереди. Чтобы решить этот вопрос, разработчики намерены внедрить бесплатный перенос персонажа между серверами. Свежий патч подготовил основу для реализации упомянутой функции. Дополнительная информация о переходе на другой сервер должна появиться позже на этой неделе.
Прочие улучшения в недавнем обновлении
- Разработчики реализовали предупреждение, когда человек пытается покинуть очередь. Теперь пользователю потребует подтвердить действие, что должно защитить от случайной потери своего места среди ожидающих входа на сервер.
- Amazon также ввела новую защиту против игроков AFK. Прежнюю систему было легко обмануть с помощью имитации движений мышкой. Информацию о предпринятых мерах студия не раскрыла.
- Были исправлены десятки разнообразных ошибок — технических и геймплейных. Это должно повысить общий комфорт.
New World доступна только на ПК (Steam), консольный релиз игры пока не рассматривается разработчиками.