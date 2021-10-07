Емкость старых серверов тоже повысили.

MMORPG New World от Amazon Games расположилась в тройке самых популярных игр Steam по одновременному онлайну. Прямо сейчас в проекте развлекаются 330 тысяч человек. Такая огромная аудитория привела к неприятной проблеме — очередям на серверах. Во время запуска New World они достигали сотен тысяч человек. Разработчики всячески стараются бороться с этим. Недавно авторы увеличили количество серверов свежей MMORPG вдвое.

Согласно заявлению на официальном сайте New World, Amazon Games также расширила ёмкость старых серверов. Многие пользователи создавали персонажей именно там и уже успели прокачаться. Они не хотят начинать все заново, поэтому и образовываются очереди. Чтобы решить этот вопрос, разработчики намерены внедрить бесплатный перенос персонажа между серверами. Свежий патч подготовил основу для реализации упомянутой функции. Дополнительная информация о переходе на другой сервер должна появиться позже на этой неделе.

Прочие улучшения в недавнем обновлении

Разработчики реализовали предупреждение, когда человек пытается покинуть очередь. Теперь пользователю потребует подтвердить действие, что должно защитить от случайной потери своего места среди ожидающих входа на сервер.

Amazon также ввела новую защиту против игроков AFK. Прежнюю систему было легко обмануть с помощью имитации движений мышкой. Информацию о предпринятых мерах студия не раскрыла.

Были исправлены десятки разнообразных ошибок — технических и геймплейных. Это должно повысить общий комфорт.

New World доступна только на ПК (Steam), консольный релиз игры пока не рассматривается разработчиками.

Автор: Назар Степорук