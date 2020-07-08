"Так звучат мои кошмары": игрок прошел Minecraft на пианино (видео)

На прохождение у игрока ушло более семи часов.

Пользователь YouTube с ником Jachael123 сумел пройти Minecraft, используя только пианино.

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С помощью музыкального контроллера M-Audio Oxygen 61, ему удалось собрать ресурсы, создать новые предметы и дойти до Ender Dragon.

Для прохождения игры блогер использовал программу Bome MIDI Translator Pro, благодаря которой клавиши пианино выполняли функции обычной клавиатуры и мыши.

В итоге игрок сумел добраться до условного финального босса - Ender Dragon - и победил его с пятой попытки.

На прохождение, которое Jachael123 назвал "Так звучат мои кошмары", ушло более семи часов.

Напомним, в игре Minecraft более 400 человек уже девять лет создают огромный город. Над строительством города успели потрудится ученики старших классов и студенты колледжей, потому что у них было больше всего свободного времени. Команда постоянно ищет новых участников, поскольку на данный момент проект завершен только на 20%.

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