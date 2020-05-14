В Minecraft более 400 человек уже девять лет создают огромный город

Пока что проект завершен только на 20%.

В игре Minecraft более 400 человек уже девять лет создают огромный город.

Об этом на сайте Reddit сообщил один из авторов проекта под ником NJDaeger.

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Как отметил игрок, за 9 лет над строительством города успели потрудится ученики старших классов и студенты колледжей, потому что у них было больше всего свободного времени. Команда постоянно ищет новых участников, поскольку на данный момент проект завершен только на 20%. Сам же город сейчас занимает 20 миллионов квадратных блоков, а каждое здание внутри обустроено.

При создании визуальной части игрового города команда вдохновлялась Лос-Анджелесом. NJDaeger также пояснил, что игроки периодически переделывают старые здания, чтобы они выглядели не хуже, чем новые постройки.

Кроме того, NJDaeger поделился ссылкой на интерактивную карту города, чтобы пользователи могли оценить весь объем проделанной работы.

Что такое Minecraft

Minecraft – это компьютерная игра в жанре песочницы с элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже целые города. Благодаря своему уникальному геймплею Minecraft получил большую популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества.