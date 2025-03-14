Протестировать Copilot for Gaming можно будет уже в апреле через мобильное приложение Xbox.

Microsoft более подробно рассказала про Copilot for Gaming. Это ИИ-напарник, который будет выступать помощником и напарником пользователей как внутри, так и вне игр.

Во время прохождения Copilot будет давать геймерам советы, гайды и полезную информацию об игровом мире, а также анализировать геймплей, чтобы давать более персонализированные рекомендации, пишет The Verge.

Разработчики считают, что наличие инструмента, который будет в реальном времени отвечать на вопросы и давать советы, может кардинально изменить способ прохождения игр и даже оставить практику поиска гайдов в прошлом. Вы просто спросите это у искусственного интеллекта.

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Из примеров, которые привела компания – Copilot for Gaming анализировал стиль игрока в Overwatch 2 и советовал ему персонажей с объяснением, почему они помогут ему играть лучше. В другой демонстрации ИИ-напарник рассказал, как создавать предметы в Minecraft.

Протестировать Copilot for Gaming можно будет уже в апреле через мобильное приложение Xbox. В дальнейшем технологию планируют интегрировать на консоли и ПК, но точные сроки пока не уточняются.

Ранее Google представила своего ИИ-компаньйона, который поможет геймерам проходить игры в кооперативном режиме и сможет поговорить с ними. Причем на вполне конкретных примерах. Компания сотрудничает с создателями No Man's Sky, Teardown, Valheim, и других популярных тайтлов.

В игровой индустрии все чаще ведутся дебаты на тему применения ИИ в создании играх. Генеральный директор Take-Two Interactive, компании-издателя GTA, считает, что "хиты создаются гениями, а не набором вычислений". ИИ лишь позволит лучше и эффективнее выполнять эту работу.

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