Появились первые обзоры Metaphor ReFantazio: критики тепло приняли новый проект Studio Zero.

Появились первые обзоры Metaphor ReFantazio, дебютного проекта Studio Zero, дочерней студии Atlus, известной по серии Persona и Shin Megami Tensei.

Средняя оценка игры на Metacritic составила целых 94 балла. Критики называют Metaphor ReFantazio лучшей JRPG за последнее время, отмечая интересный и необычный мир, захватывающий сюжет и уникальные механики.

При этом издание VGC отмечает, что Studio Zero без проблем могла сделать ещё одну Persona, просто под другим названием, но вместо этого пошла другим путём, сделав уникальное и незабываемое приключение на 100 часов.

Видео дня

В то же время, журналист издания Siliconera, который поставил одну из самых низких оценок игре, 8/10, отмечает, что ему всё же не хватило уникальности относительно других игр студии. Однако это не помешает наслаждаться местной интригующей историей, заключил автор.

Критики также заметили переход Studio Zero в новый фэнтезийный сеттинг, что позволило команде продемонстрировать креативность на новом уровне. Обозреватель Push Square подчеркнул, что Metaphor ReFantazio обладает великолепной атмосферой и сочетает в себе как первоклассное повествование, так и аудиовизуальное оформление.

Не обошлось и без минусов. Журналисты указывали на наличие небольших проблем с темпом повествования: в некоторых моментах игра замедляется, что может немного сбить динамику. Кроме того, было отмечено, что в некоторых эпизодах игроки могут почувствовать себя больше зрителями, нежели активными участниками, из-за большого количества катсцен. Разнообразие врагов также могло бы быть лучше, так как многие противники повторяются на протяжении игры.

Прямо сейчас Metaphor ReFantazio находится в тройке лучших игр года по мнению Metacritic. Игра расположилась на одной ступеньке с DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring и Astro Bot.

Metaphor ReFantazio выйдет 11 октября на ПК, Playstation 5 и 4, а также Xbox Series.

Напомним, что недавно открылось голосование на Golden Joystick Awards 2024. Metaphor: ReFantazio представлена там в номинации "Лучший визуальный дизайн".

Вас также могут заинтересовать новости: