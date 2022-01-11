Скорее всего, в ближайшее время Сеть наводнят спойлеры.

Guerrilla Games и Sony допустили крупную утечку. В интернет попала почти полная версия Horizon Forbidden West. Игру уже запустили на взломанной PlayStation 4, так что в ближайшее время в социальных сетях и на форумах могут появиться спойлеры.

Читайте такжеВ Horizon Forbidden West будут однополые браки, кровь на экране и инопланетные монстрыИнформацией об утечке поделился портал Video Games Chronicle. Согласно данным журналистов, в Сеть просочилась версия приключенческого экшена для PS4. В ней есть весь запланированный разработчиками контент — не хватает лишь нескольких ассетов и мелких деталей. То есть проект можно полностью пройти, и энтузиасты уже придумали, как это сделать.

Для запуска слитой сборки Horizon Forbidden West использовали взломанную PlayStation 4. В середине декабря хакеры сумели обойти защиту операционной системы версии 9.0 и получить доступ к инструментам отладки. Благодаря этому стало известно, как прошить консоль для установки пиратских игр. Некоторые изображения из слитой сборки Horizon Forbidden West уже появились в интернете. Две картинки без существенных спойлеров присутствуют в этом материале.

Подробности Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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