Продолжение игры Marvel's Spider Man выйдет в конце 2020 года на PS5 (видео)

Новая часть расскажет про Человека-паука Майлза Моралеса.

Студия Insomniac Games на презентации Future of Gaming анонсировала продолжение Marvel's Spider Man. Новая часть Spider Man с подзаголовком Miles Morales выйдет в конце 2020 года PlayStation 5. Новая часть расскажет про Человека-паука по имени Майлз Моралес.

Трейлер Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Напомним, первая часть Spider Man вышла на PlayStation 4 в 2018 году. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 87 баллов от критиков и 8,6 балла от пользователей.

Посмотреть полную презентацию новых игр для PlayStation 5 можно на сайте УНИАН.

Как ранее предупредила компания PlayStation, стрим пройдет в качестве 1080p с частотой 30 кадров в секунду. «Это позволило нам облегчить производственный процесс в сложившейся ситуации, когда многие наши сотрудники и разработчики работают из дома. Игры, которые вы увидите, будут выглядеть еще лучше, когда вы будете играть в них на PS5 и на телевизоре 4K», – сообщили в PlayStation.

Также в компании порекомендовали смотреть трансляцию Future of Gaming в наушниках, поскольку в презентацию были добавлены специальные звуковые эффекты, которые будет сложнее оценить с телефона или через динамики ноутбука

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