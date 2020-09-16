Съемки фильма по мотивам приключенческого экшена проходят в Берлине.

В сети появились первые кадры со съемочной площадки фильма по мотивам игры Uncharted. На фото можно увидеть Тома Холланда, исполнившего роль Нейтана Дрейка, а также Марка Уолберга, который играет наставника главного героя – Виктора Салливана.

Соответствующие кадры появились на странице Tom Holland News в Twitter.

Сообщается, что данные фото были сделаны во время съемок ленты в Берлине.

Ранее на своей странице в Instagram Том Холланд делился впечатлениями от съемочного процесса.

"Съемки идут очень хорошо. Все, о чем я мечтал, будет в фильме. Я не знаю, знакомы ли вы с этими играми, но я их большой фанат", – сказал актер.

О чем фильм Uncharted

Фильм создается по мотивам одноименной серии игр. Предстоящая экранизация расскажет о юности охотника за сокровищами по имени Нейтан Дрейк.

Помимо Тома Холланда и Марка Уолберга в ленте также снимется Антонио Бандерас. Однако его роль в картине создатели не раскрыли.

У экранизации еще на этапе препродакшена несколько раз менялись постановщики. В итоге режиссерское кресло занял Рубен Флейшер, снявший такие ленты, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".

Съемки и премьера

Съемки должны были начаться еще этой весной, однако из-за пандемии коронавируса Sony Pictures Entertainment остановила производство картины.

Съемочный процесс возобновили недавно.

Премьеру фильма перенесли на 8 октября 2021 года.

В начале сентября Sony заявила, что не будет выпускать в прокат высокобюджетные фильмы, пока не закончится пандемия COVID-19.

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Автор: Сергей Коршунов