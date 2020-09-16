В Uncharted Том Холланд исполнит главную роль / фото REUTERS
В сети появились первые кадры со съемочной площадки фильма по мотивам игры Uncharted. На фото можно увидеть Тома Холланда, исполнившего роль Нейтана Дрейка, а также Марка Уолберга, который играет наставника главного героя – Виктора Салливана.
Соответствующие кадры появились на странице Tom Holland News в Twitter.
Том Холланд и Марк Уолберг / фото twitter.com/THollandNew
Сообщается, что данные фото были сделаны во время съемок ленты в Берлине.
Съемки экранизации Uncharted / фото twitter.com/THollandNew
Ранее на своей странице в Instagram Том Холланд делился впечатлениями от съемочного процесса.
"Съемки идут очень хорошо. Все, о чем я мечтал, будет в фильме. Я не знаю, знакомы ли вы с этими играми, но я их большой фанат", – сказал актер.
О чем фильм Uncharted
- Фильм создается по мотивам одноименной серии игр. Предстоящая экранизация расскажет о юности охотника за сокровищами по имени Нейтан Дрейк.
- Помимо Тома Холланда и Марка Уолберга в ленте также снимется Антонио Бандерас. Однако его роль в картине создатели не раскрыли.
- У экранизации еще на этапе препродакшена несколько раз менялись постановщики. В итоге режиссерское кресло занял Рубен Флейшер, снявший такие ленты, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" и "Веном".
Съемки и премьера
- Съемки должны были начаться еще этой весной, однако из-за пандемии коронавируса Sony Pictures Entertainment остановила производство картины.
- Съемочный процесс возобновили недавно.
- Премьеру фильма перенесли на 8 октября 2021 года.
- В начале сентября Sony заявила, что не будет выпускать в прокат высокобюджетные фильмы, пока не закончится пандемия COVID-19.