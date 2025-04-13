Игра выйдет 23 сентября.

Bungie наконец представила первый геймплей Marathon, перезапуска классической франшизы, теперь в формате PvPvE extraction-шутера.

Игра будет платной, но цена, по словам разработчиков, окажется заметно ниже 70 долларов, вероятно, около 40. В апреле стартует альфа-тест, но сначала только в США и Канаде.

Геймплейный ролик подробно показал, как устроены матчи: 18 игроков, разбитых на команды по три человека, с собственными целями, противниками и динамическими событиями на карте. Каждый игрок выбирает наёмника с уникальными способностями, а также настраивает снаряжение: от оружия и имплантов до перков и визуальных деталей. В одном отряде могут быть три одинаковых персонажа, но с совершенно разным обородуванием.

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Карты наполняют не только игроки, но и ИИ-враги. Вдохновлённая Apex Legends система пометок помогает скоординироваться без голосового чата, а смена погоды и случайные события делают каждый матч уникальным.

Помимо PvP, Marathon предложит сюжетные ивенты и сезонное повествование, сохраняя внимание к лору, важному для фанатов оригинальной серии.

В рамках презентации также показали короткометражку от Альберто Миэльго, создателя эпизодов The Witness и Jibaro для "Любовь, смерть и роботы", а также арт-директора мультфильма "Человек-Паук: Через вселенные". Его стиль помог команде Bungie выбрать более смелое визуальное направление для игры.

Релиз Marathon запланирован на 23 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Разработчики Metro рассказали, сколько времени займёт прохождение их новой игры. У опытных игроков для завершения La Quimera хватит около 5 часов.

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