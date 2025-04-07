Презентация пройдёт 12 апреля.

После стильного тизера, ARG-квеста и ролика с кибернетическими зверушками Marathon выглядел как один из самых загадочных, но интригующих проектов Bungie за последние годы. Теперь же студия наконец-то покажет первый геймплей 12 апреля в 10:00 по Киеву.

Напомним, что речь идёт о перезапуске шутера 90-х для Macintosh, но в совершенно новом формате. Теперь это PvP extraction shooter, где игроки, так называемые "Раннеры", кибернетические наёмники, высаживаются на планету Тау Кита IV и сражаются за лут, который нужно не просто найти, но ещё и унести с собой, не умерев в процессе. Проиграл - потерял всё.

Первое серьёзное описание игры Bungie дала ещё в октябре прошлого года. Тогда стало известно, что в Marathon появятся персонажи с кодовыми именами вроде "Thief" и "Stealth", а также намекнули на вариативность сборок, прокачку снаряжения и постоянную борьбу за выживание в агрессивной sci-fi-среде.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что другой классический шутер воссоздала нейросеть. Microsoft показала Quake 2, который полностью сделал ИИ, и в него даже можно поиграть.

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