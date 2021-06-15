В день релиза на консолях Xbox игра Hades станет доступна подписчикам Game Pass / фото Supergiant Games
Ролевой экшен Hades, признанный журналом Gayming Magazine лучшей ЛГБТ-игрой 2020 года выйдет 13 августа на консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
О релизе на прошлом и новом поколении приставок разработчики из студии Supergiant Games сообщили в Твиттере.
Примечательно, что на консолях Xbox игра пополнит библиотеку сервиса Game Pass, а значит достанется подписчикам бесплатно.
Трейлер Hades
Коротко про Hades
- Hades – это ролевой экшен с элементами rougelike, основанный на древнегреческой мифологии. По сюжету, главный герой Загрей, сын Аида, пытается сбежать из подземного царства мертвых и добраться до горы Олимп.
- Игра находилась в раннем доступе с 2018 года, и только в 2020-м ее релиз состоялся на ПК и Nintendo Switch.
- Экшен был признан "Лучшей инди-игрой года" по версии Golden Joystick Awards, а также The Game Awards 2020. К слову, на последней церемонии игра была представлена в восьми номинациях, и уступила только постапокалиптической драме The Last of Us Part II. Всего же Hades получил более пяти званий "Игра года" от различных изданий и церемоний, включая British Academy Games Awards, D.I.C.E. Awards и другие.