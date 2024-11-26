Видеоигры с открытым миром очень разные, и просторные локации, на которых происходят все события, используются в них тоже очень по-разному. Жанр стал настолько насыщенным, что некоторые игры имеют открытый мир для "галочки", не давая вам насладиться столь необходимым уровнем свободы, когда дело доходит до игрового процесса.
В этой подборке редакция GameRant собрала лучшие видеоигры с открытым миром, которые предлагают геймерам наибольшую свободу действий. Точных расчетов нет, но ориентировочно на полное прохождение всех игр из топа уйдут месяца.
- GTA 5. Творение Rockstar имеет свою долю линейных миссий, но игра полностью меняется, когда игроки решают вместо этого исследовать песочницу. Как и в любой другой GTA, здесь полно сторонних заданий и самых разнообразных активностей. И еще возможность передвигаться по этому миру на машинах, самолетах и мотоциклах.
- Elden Ring. Безымянный главный герой исследует мрачный мистический мир, в котором чувство открытия никогда не покидает вас. Смотря вдаль на просторы или стоя у обрыва, вы понимаете, там есть обитатели. Главное не разорваться в выборе маршрута, ведь хочется побывать сразу везде.
- The Elder Scrolls V: Skyrim. Недаром игра Bethesda входит во все топы самых интересных игр на ПК с открытым миром, ведь свобода действий здесь просто зашкаливает. В мире, где можно пойти куда угодно, взяться за любое задание, заняться охотой и зельеварением, а заодно построить дом и завести семью – даже это все – лишь часть возможностей, которые предлагает заснеженный Скайрим.
- No Man's Sky. Количество контента, который геймеры могут исследовать в этой игре, по-настоящему ошеломляет. Возможно, в NMS самый большой открытый мир из всех игр в этом списке, даже если большая его часть сгенерирована процедурно. В то время как игрокам поручено достичь центра галактики, ничто не мешает игнорировать эту цель и просто путешествовать между звездами, открывать новые виды, строить собственные аванпосты и т.д.
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Прелесть игры в том, что если вы можете о чем-то подумать, вы, вероятно, сможете это сделать. А если вы что-то видите, то сможете туда добраться. Tears of the Kingdom также воплощает элементы immersive sim, позволяя взаимодействовать с окружающей средой разумными способами, чтобы находить уникальные решения проблем.
- Caves of Qud. Одна из самых уникальных игр жанра roguelike всех времен. Большинство событий и мест генерируется процедурно, при этом, в отличие от многих "рогаликов", присутствует основная квестовая линейка и открытый мир, полный бесконечных возможностей.
- Kenshi. Эта игра не дает игрокам никакой цели, на которой можно было бы сосредоточиться, а просто бросает их в огромную открытую песочницу и с полной свободой действий. Здесь нужно голодать и выживать в суровом постапокалиптическом мире, полном опасностей и фракций, включая каннибалов, женоненавистников и разумных насекомых.
- Minecraft. Невозможно говорить о свободе в играх с открытым миром, не упомянув пионера жанра игр про выживание и строительство. Несмотря на приличный возраст, даже сегодня он сохраняет лидирующие позиции – и неслучайно. Майнфракт предоставляет безграничные возможности для творчества с одной оговоркой – здесь нет сюжета, и развлекать себя придется самостоятельно.