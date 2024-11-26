Тайтлы, которые понимают, что движет этим жанром, позволяя игрокам исследовать огромные миры-песочницы.

Видеоигры с открытым миром очень разные, и просторные локации, на которых происходят все события, используются в них тоже очень по-разному. Жанр стал настолько насыщенным, что некоторые игры имеют открытый мир для "галочки", не давая вам насладиться столь необходимым уровнем свободы, когда дело доходит до игрового процесса.

В этой подборке редакция GameRant собрала лучшие видеоигры с открытым миром, которые предлагают геймерам наибольшую свободу действий. Точных расчетов нет, но ориентировочно на полное прохождение всех игр из топа уйдут месяца.

GTA 5. Творение Rockstar имеет свою долю линейных миссий, но игра полностью меняется, когда игроки решают вместо этого исследовать песочницу. Как и в любой другой GTA, здесь полно сторонних заданий и самых разнообразных активностей. И еще возможность передвигаться по этому миру на машинах, самолетах и мотоциклах.

Elden Ring. Безымянный главный герой исследует мрачный мистический мир, в котором чувство открытия никогда не покидает вас. Смотря вдаль на просторы или стоя у обрыва, вы понимаете, там есть обитатели. Главное не разорваться в выборе маршрута, ведь хочется побывать сразу везде.

The Elder Scrolls V: Skyrim. Недаром игра Bethesda входит во все топы самых интересных игр на ПК с открытым миром, ведь свобода действий здесь просто зашкаливает. В мире, где можно пойти куда угодно, взяться за любое задание, заняться охотой и зельеварением, а заодно построить дом и завести семью – даже это все – лишь часть возможностей, которые предлагает заснеженный Скайрим.

No Man's Sky . Количество контента, который геймеры могут исследовать в этой игре, по-настоящему ошеломляет. Возможно, в NMS самый большой открытый мир из всех игр в этом списке, даже если большая его часть сгенерирована процедурно. В то время как игрокам поручено достичь центра галактики, ничто не мешает игнорировать эту цель и просто путешествовать между звездами, открывать новые виды, строить собственные аванпосты и т.д.

. Количество контента, который геймеры могут исследовать в этой игре, по-настоящему ошеломляет. Возможно, в NMS самый большой открытый мир из всех игр в этом списке, даже если большая его часть сгенерирована процедурно. В то время как игрокам поручено достичь центра галактики, ничто не мешает игнорировать эту цель и просто путешествовать между звездами, открывать новые виды, строить собственные аванпосты и т.д.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Прелесть игры в том, что если вы можете о чем-то подумать, вы, вероятно, сможете это сделать. А если вы что-то видите, то сможете туда добраться. Tears of the Kingdom также воплощает элементы immersive sim, позволяя взаимодействовать с окружающей средой разумными способами, чтобы находить уникальные решения проблем.

Caves of Qud. Одна из самых уникальных игр жанра roguelike всех времен. Большинство событий и мест генерируется процедурно, при этом, в отличие от многих "рогаликов", присутствует основная квестовая линейка и открытый мир, полный бесконечных возможностей.

Kenshi. Эта игра не дает игрокам никакой цели, на которой можно было бы сосредоточиться, а просто бросает их в огромную открытую песочницу и с полной свободой действий. Здесь нужно голодать и выживать в суровом постапокалиптическом мире, полном опасностей и фракций, включая каннибалов, женоненавистников и разумных насекомых.

Minecraft. Невозможно говорить о свободе в играх с открытым миром, не упомянув пионера жанра игр про выживание и строительство. Несмотря на приличный возраст, даже сегодня он сохраняет лидирующие позиции – и неслучайно. Майнфракт предоставляет безграничные возможности для творчества с одной оговоркой – здесь нет сюжета, и развлекать себя придется самостоятельно.

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