Механики сумели соорудить Ramp Buggy.

В GTA Online хватает необычных машин, которые успели стать культовыми среди игроков. Одна из них обладает запоминающимся внешним видом и называется Ramp Buggy. Пользователи любят садиться за руль этого автомобиля и устраивать хаос на улицах Лос-Сантоса. Популярность транспорта вдохновила авторов YouTube-канала Burning Wrenches на необычный проект. Энтузиасты решили воссоздать Ramp Buggy в реальности и недавно продемонстрировали результат своей работы.

Читайте такжеИгроки в GTA Online совершили феноменально точный трюк, бросающий вызов законам физикиАвтомеханики поставили цель реализовать точную копию машины. Главные особенности этой техники — плоская передняя часть под углом около 45 градусов и низкая посадка. Благодаря им Ramp Buggy может подсекать и переворачивать другие транспортные средства. Энтузиасты из Burning Wrenches учли необычную конструкцию автомобиля и воплотили ее в реальности. Их Ramp Buggy тоже способна перекидывать другие машины набок. Это доказал тест, который присутствует в ролике ниже.

Что касается создания автомобиля, то механикам пришлось самостоятельно придумать чертежи, подобрать детали и сварить каркас. Процесс получился трудоемким, так как аналогов у Ramp Buggy нет. Однако результат стоял всех усилий, ведь машина действительно впечатляет.

Кратко о GTA Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Летом прошлого года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года выйдут версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Релиз на новом поколении консолей наверняка поможет поднять статистику продаж.

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