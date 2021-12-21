Этот полет на самолете получился незабываемым.

Фанаты GTA Online нередко совершают зрелищные трюки. Например, две недели назад энтузиаст под псевдонимом Accomplished_Mix_475 выполнил сумасшедшие прыжки по электрическим вышкам на мотоцикле. А недавно еще более феноменальным достижением отметились your_reddit_lawyerII и его товарищ. Пользователи сделали трюк, который бросает вызов самим законам физики.Читайте такжеИгрок совершил в GTA Online сумасшедший трюк на мотоцикле с прыжками по электрическим вышкам

Каскадерское мастерство энтузиастов демонстрируется в ролике ниже. На видео показывается, как один из игроков с невероятной точностью управляет самолетом. Он отправился в большой док, развернул транспорт боком и аккуратно миновал все преграды с помощью заднего хода. Когда пользователь приблизился к дыре в стене, камера переключилась на другого игрока. Тот прыгнул с большой высоты и влетел в здание через упомянутую прореху. При этом он проскользнул между двумя хвостами самолета, на котором летел первый энтузиаст.

Расчет времени и качество исполнения этого трюка поражают воображение. Посетителям Reddit работа your_reddit_lawyerII и его товарища тоже очень понравилась. Они поставили ролику энтузиастов почти 40 тысяч лайков, что невероятно много для форума.

Кратко о GTA Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. В августе текущего года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года выйдут версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Релиз на новом поколении консолей наверняка поможет поднять статистику продаж.

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