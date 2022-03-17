Компании, которые специализируются на развлечениях, продолжают уходить с рынка РФ.

Игровой рынок Российской Федерации продолжает беднеть. Не так давно Sony прекратила поставки своей продукции в РФ и закрыла PS Store на территории страны-агрессора. Следом GSC Game World заявила, что не станет продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России. А теперь аналогичный шаг предприняла Square Enix — одна из крупнейших игровых компаний Японии.

В Сети сообщают, что проекты издателя больше нельзя купить в Steam или Epic Games Store на территории РФ. На страницах игр Square Enix в сервисе Valve пропали цены и возможность добавить товар в корзину. А в EGS пишет: "Данный продукт сейчас недоступен для вашего региона". Демоверсии проектов компании россияне все еще могут загрузить.

Square Enix также поддержала Украину в противостоянии с оккупационной армией РФ. Она пожертвовала $500 миллионов в фонд ООН для беженцев из нашей страны.

"Мы искренне надеемся, что мир будет восстановлен, а люди, пострадавшие от кризиса, как можно быстрее вернутся к мирной жизни", — заявила Square Enix.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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