Разработчики продемонстрировали много прекрасных видов.

Студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment уже пообещали показать свежий геймплей Hogwarts Legacy в рамках церемонии открытия Gamescom 2022. Но мероприятие пройдет только на следующей неделе. А чтобы пользователи не утратили интерес, разработчики выложили расслабляющее 20-минутное видео с демонстрацией локаций из новой игры во вселенной "Гарри Поттера".

На видео присутствует десяток разных мест в открытом мире Hogwarts Legacy. Сюда относятся перекресток дорог в сельской местности, магическое кафе рядом с обветшалым мостом, побережье с пирсом, руины у реки и так далее. Ролик позволяет понять, что пользователей ждет много красивых пейзажей, пропитанных духом волшебства.

Отдельно стоит отметить любопытные детали, например, большую деревню на холме, которая заметна в одном из кадров. Правда, пока непонятно, удастся ли ее посетить. На первой локации есть дом и сад с большими арбузами, а на пирсе возле побережья можно заметить характерный фонарь. Эти детали позволяют подчеркнуть магическую атмосферу вселенной "Гарри Поттера" в проекте.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет в 2022 году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК.

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