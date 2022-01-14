Детализация при уничтожении зданий приятно удивляет.

Впечатляющая система разрушаемости всегда была одной из главных особенностей серии Battlefield. Однако в последней части она сделана откровенно слабо. Любители устраивать зрелищные взрывы с уничтожением окружения остались недовольны. Но зато в 2022 году их страсть сможет удовлетворить другая игра — стратегия Company of Heroes 3. Недавно разработчики из Relic Entertainment показали, насколько хорошо реализована разрушаемость в их проекте.

Авторы опубликовали четыре коротких ролика. В каждом из них демонстрируется обстрел жилых зданий из крупнокалиберного оружия. Строения рушатся буквально по частям: от них отваливаются куски стен, падают этажи, а с крыш обильно сыплется черепица.

Если по сооружению ведется активный огонь, то его внешний вид плавно ухудшается. Это и выглядит натурально, и влияет на геймплей. В каждом здании из Company of Heroes 3 можно спрятать отряд солдат. Игроку придется следить за состоянием строения, чтобы случайно не потерять бойцов при его уничтожении.

Company of Heroes 3 — основные подробности

Игра отправит пользователей в гущу боев на Средиземноморском фронте времен Второй мировой войны. Они поучаствуют в сражениях за Италию, управляя войсками Британии, США и других фракций.

Company of Heroes 3 станет первой частью серии, где сочетается пошаговый геймплей на глобальной карте и бои в реальном времени. Пользователям предстоит формировать армии и захватывать регионы. А в битвах нужно нанимать отряды, развивать базу и выполнять разнообразные задачи.

Проект также отметится вертикальными локациями, множеством видов юнитов и техники, прокачкой и современной графикой.

Company of Heroes 3 выйдет в конце 2022 года на ПК, точная дата релиза пока не сообщается.

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