Battlefield 2042 вышла в сыром виде с кучей ошибок, плохим сетевым кодом и спорными геймплейными решениями. Разработчики стараются постепенно исправлять баги и приводить игру в норму, но в ней по-прежнему много недочетов. Хотя иногда технические изъяны могут приводить к забавным ситуациям. Это доказывает ролик от посетителя форума Reddit под псевдонимом ThisBeAThrowAway0000. Энтузиаст продемонстрировал, как из-за сбоя физики пережил незабываемое приключение после смерти в Battlefield 2042.
Читайте такжеИгрок совершил в Battlefield 2042 снайперский выстрел в голову с дистанции 2 километраНа видео показывается, как игрок сражается на карте "Космодром". Пользователь стоял возле небольшого здания, когда на него начала двигаться боевая машина. ThisBeAThrowAway0000 не успел отбежать в сторону и погиб при столкновении с транспортом. В этот момент произошел сбой в физике, и труп персонажа отправился в приключение. Сначала он проехался на капоте машины, от которой погиб, затем подлетел вверх, приземлился и начал катиться по карте с высокой скоростью.
Тело сталкивалось с разными объектами, но продолжало двигаться. А в конце мертвый герой и вовсе принялся скользить по местности вверх ногами. Необычное путешествие сопровождалось странным поведением камеры. Она часто залетала за текстуры, так как выбрать удачный ракурс стало невозможно.
Подробнее о Battlefield 2042
- В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.
- Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.
- На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.
- Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.