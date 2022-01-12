Редкий случай, когда гибель стала интереснее участия в матче.

Battlefield 2042 вышла в сыром виде с кучей ошибок, плохим сетевым кодом и спорными геймплейными решениями. Разработчики стараются постепенно исправлять баги и приводить игру в норму, но в ней по-прежнему много недочетов. Хотя иногда технические изъяны могут приводить к забавным ситуациям. Это доказывает ролик от посетителя форума Reddit под псевдонимом ThisBeAThrowAway0000. Энтузиаст продемонстрировал, как из-за сбоя физики пережил незабываемое приключение после смерти в Battlefield 2042.

Читайте такжеИгрок совершил в Battlefield 2042 снайперский выстрел в голову с дистанции 2 километраНа видео показывается, как игрок сражается на карте "Космодром". Пользователь стоял возле небольшого здания, когда на него начала двигаться боевая машина. ThisBeAThrowAway0000 не успел отбежать в сторону и погиб при столкновении с транспортом. В этот момент произошел сбой в физике, и труп персонажа отправился в приключение. Сначала он проехался на капоте машины, от которой погиб, затем подлетел вверх, приземлился и начал катиться по карте с высокой скоростью.

Тело сталкивалось с разными объектами, но продолжало двигаться. А в конце мертвый герой и вовсе принялся скользить по местности вверх ногами. Необычное путешествие сопровождалось странным поведением камеры. Она часто залетала за текстуры, так как выбрать удачный ракурс стало невозможно.

Подробнее о Battlefield 2042

В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.

Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.

На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.

Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.

Вас також можуть зацікавити новини: