Microsoft не давала таких указаний.

Вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl возник небольшой скандал в связи со слухами, которые появились в Сети. Утверждалось, что украинская студия GSC Game World была вынуждена добавить в игру меньшинства. Якобы это было одним из условий Microsoft, но творцы проекта все быстро опровергли.

Слухи возникли на основе скриншота, который начали распространять в сообществе фанатов в Discord. На нем было сообщение от якобы менеджера GSC Game World по связям с сообществом под псевдонимом HappyCulkin. В тексте говорилось следующее: "Меньшинства будут представлены, это одно из условий Microsoft".

Пользователи сразу бросились в официальный Discord-канал S.T.A.L.K.E.R., чтобы разобраться в ситуации. Им ответил тот самый менеджер, настоящий ник которого McCulkin: "Ну это же дешевая утка, которую в пейнте сделали за 0.1 секунды. У меня название аккаунта такое было на прошлый НГ период, как минимум. Я такой комментарий не давал и такое не комментировал".

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При этом менеджер не уточнил, собирается ли GSC добавить меньшинства в игру, согласно своему творческому видению. Мы запросили комментарий у McCulkin по этому поводу и обновим новость, если получим ответ.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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