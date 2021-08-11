Бесплатный период продлится до 15 августа.

Разработчики из студии Overkill Software объявили о том, что кооперативный шутер Payday 2 стал временно бесплатным. Акция в честь 8-летия игры продлится до 15 августа. Опробовать Payday 2 бесплатно можно в сервисе Steam.

Как сообщили в студии, в рамках празднования годовщины, Payday 2 можно будет также приобрести по скидке в 50% – за 84 грн. А для тех, у кого игра уже есть, разработчики подготовили скидку в 84% на сборник всех дополнений к шутеру.

Трейлер Payday 2

Напомним, кооперативный шутер Payday 2 вышел 13 августа 2013 года. Игра получила 88% положительных отзывов в Steam на основе 334 тысяч пользовательских рецензий. Недавно игра получила дополнение Ukrainian Prisoner Heist. В нем пользователям досталась новая миссия, где нужно спасти украинца Влада из плена триады "Золотой кинжал".

Автор: Сергей Коршунов