Студия Overkill Software выпустила дополнение для кооперативного шутера Payday 2. Миссия получила название Ukrainian Prisoner Heist. В ней игрокам нужно будет спасти украинца Влада, которого взяли в плен члены триады "Золотой кинжал".
Трейлер Payday 2 Ukrainian Prisoner Heist
Местом действия дополнения станут доки Сан-Франциско. Команде из четырех игроков нужно будет тщательно подготовиться к операции и достичь цели. Как обычно, это можно сделать в открытую или тихо, не привлекая лишнего внимания.
В магазине цифровой дистрибуции Steam за дополнение просят 129 грн.
Напомним, кооперативный симулятор ограблений Payday 2 вышел еще в 2013 году. Однако разработчики все еще продолжают поддерживать игру дополнительным контентом.