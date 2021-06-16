В операции Ukrainian Prisoner Heist игрокам нужно будет спасать украинца Влада из лап триады "Золотой кинжал".

Студия Overkill Software выпустила дополнение для кооперативного шутера Payday 2. Миссия получила название Ukrainian Prisoner Heist. В ней игрокам нужно будет спасти украинца Влада, которого взяли в плен члены триады "Золотой кинжал".

Трейлер Payday 2 Ukrainian Prisoner Heist

Местом действия дополнения станут доки Сан-Франциско. Команде из четырех игроков нужно будет тщательно подготовиться к операции и достичь цели. Как обычно, это можно сделать в открытую или тихо, не привлекая лишнего внимания.

В магазине цифровой дистрибуции Steam за дополнение просят 129 грн.

Напомним, кооперативный симулятор ограблений Payday 2 вышел еще в 2013 году. Однако разработчики все еще продолжают поддерживать игру дополнительным контентом.

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Автор: Сергей Коршунов