Деталей игры пока нет.

Неделю назад на сайте Capcom появился обратный отсчет до неизвестной премьеры. Многие пользователи справедливо полагали, что японская компания представит ремейк Resident Evil 4. Ранее СМИ поделились деталями обновленной версии хоррора и назвали приблизительные сроки анонса. Игру якобы должны представить в ближайшие месяцы, поэтому все ждали демонстрацию RE4. Однако Capcom смогла удивить: она представила Street Fighter 6 — продолжение легендарной серии файтингов.

Анонс сопроводили коротким кинематографическим тизером. В нем показываются два бойца, которые готовятся начать поединок. Модели персонажей обновили, так что сложно точно сказать, кто именно демонстрируется на экране. Предположительно, это Рю в своей фирменной красной повязке и Люк.

Деталями Street Fighter 6 Capcom не поделилась. Японская компания пообещала рассказать больше об игре ближайшим летом. Вместе с продолжением знаменитой серии студия анонсировала сборник своих классических файтингов. Он называется Capcom Fighting Collection и включает сразу десять игр.

Подробнее о франшизе Street Fighter

Это один из самых популярных брендов среди файтингов. Первая часть серии вышла в 1987 году. С тех Street Fighter обросла четырьмя прямыми продолжениями и множеством ответвлений.

Сейчас актуальной остается пятая часть франшизы. Она появилась на свет в 2016 году и была прохладно принята аудиторией. Пользователям не понравились отдельные геймплейные решения и скудное количество контента. Однако Capcom продолжила развивать игру, и сейчас Street Fighter 5 — это вполне достойный файтинг.

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