Неделю назад на сайте Capcom появился обратный отсчет до неизвестной премьеры. Многие пользователи справедливо полагали, что японская компания представит ремейк Resident Evil 4. Ранее СМИ поделились деталями обновленной версии хоррора и назвали приблизительные сроки анонса. Игру якобы должны представить в ближайшие месяцы, поэтому все ждали демонстрацию RE4. Однако Capcom смогла удивить: она представила Street Fighter 6 — продолжение легендарной серии файтингов.
Анонс сопроводили коротким кинематографическим тизером. В нем показываются два бойца, которые готовятся начать поединок. Модели персонажей обновили, так что сложно точно сказать, кто именно демонстрируется на экране. Предположительно, это Рю в своей фирменной красной повязке и Люк.
Деталями Street Fighter 6 Capcom не поделилась. Японская компания пообещала рассказать больше об игре ближайшим летом. Вместе с продолжением знаменитой серии студия анонсировала сборник своих классических файтингов. Он называется Capcom Fighting Collection и включает сразу десять игр.
Подробнее о франшизе Street Fighter
- Это один из самых популярных брендов среди файтингов. Первая часть серии вышла в 1987 году. С тех Street Fighter обросла четырьмя прямыми продолжениями и множеством ответвлений.
- Сейчас актуальной остается пятая часть франшизы. Она появилась на свет в 2016 году и была прохладно принята аудиторией. Пользователям не понравились отдельные геймплейные решения и скудное количество контента. Однако Capcom продолжила развивать игру, и сейчас Street Fighter 5 — это вполне достойный файтинг.