Журналисты добыли много деталей грядущей игры Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 пока официально не анонсировали, но слухи об игре появились давно. А теперь существенной порцией деталей обновленной RE4 поделился журналист Имран Хан. Он рассказал о процессе разработки и геймплейных изменениях в проекте.

По словам репортера, теперь главный герой Леон Кеннеди прибудет в испанскую деревню не днем, а ночью. Весомая часть прохождения тоже пройдет под покровом темноты. Это должно повысить напряжение и сделать сражения с зараженными более пугающими. Capcom при разработке ремейка не стремится точно наследовать оригинал. Компания частично ориентируется на ранние версии Resident Evil 4, в которых было меньше экшена и больше гнетущей атмосферы.

Разработчики также хотят расширить роль второстепенных персонажей в сюжете. А мини-игры Assignment: Ada и Separate Ways значительно дополнят и доработают. Благодаря этому в ремейке появится сюжетная кампания Ады Вонг. Однако существует шанс, что ее будут продавать отдельно. Имран Хан не получил точной информации насчет упомянутого контента.

Другие сведения о ремейке Resident Evil 4

Игру сначала создавала студия M-Two, которая разработала обновленную третью часть серии. В команду входят бывшие сотрудники Capcom и PlatinumGames.

Синдзи Миками, идейного вдохновителя Resident Evil и режиссера оригинальной "четверки", приглашали поучаствовать в производстве. Он в целом был заинтересован в предложении, но потом отказался, так как опасался за судьбу собственной студии Tango Gameworks. Без надзора руководителя команда могла развалиться.

После сдержанных оценок обновленной Resident Evil 3 ремейк "четверки" передали внутреннему подразделению Capcom, которое занималось улучшенной версией RE2. M-Two стала командой поддержки, но ее наработки продолжают использоваться.

Переиздание Resident Evil 4 должны анонсировать в первой половине текущего года, но плане еще могут измениться.

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