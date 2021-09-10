Кроме чемпионатов на мероприятии будут онлайн-квесты и личный зачет, принять участие в котором смогут все желающие.

На этой неделе, 12 сентября, Wargaming проведет ежегодный онлайн-фестиваль "День танкиста". Начало ивента в 17:00. На мероприятии пройдет несколько турниров. Зрителей ожидают онлайн-квесты, подарки и личный зачет – за призы в этом году будут бороться 200 тысяч игроков.

Расписание фестиваля "День танкиста 2021"

17:00 – "Клановый суперкубок", где в формате "15 на 15" сойдутся сильнейшие команды RU- и EU-регионов:[FAME] Deal with it! и [MERCY] No Mercy. Призовой фонд этого состязания составит $40 тысяч.

19:00 – "Турнир блогеров". Чемпионат пройдет в формате "7 на 7". Четыре команды, состоящие из известных "танковых" блогеров разыграют между собой призовой фонд в 500 тысяч грн.

Личный зачет – онлайн-соревнование для любителей, которые смогут показать свой скилл не выходя из дома, и получить по итогу отличные призы. Этот турнир будет идти параллельно с основной трансляцией. Принять участие в нем сможет любой желающий.

Где посмотреть "День танкиста 2021"

Трансляция онлайн-фестиваля будет доступна на всех официальных аккаунтах World of tanks в социальных сетях и на официальном YouTube-канале игры.

Также в Wargaming рассказали, что до 17 сентября в премиум-магазине World of Tanks будут доступны наборы с новым стилем "День танкиста 2021" и другим игровым имуществом.

Напомним, в прошлом году фестиваль "День танкиста" посмотрело более 3 миллионов зрителей.

Автор: Сергей Коршунов