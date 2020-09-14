У игроков еще есть шанс получить премиум-технику и игровое золото в World of Tanks.

Вчера, 13 сентября, создатели World of Tanks провели масштабный фестиваль "День танкиста". Из-за пандемии COVID-19 мероприятие впервые проходило в онлайн-формате.

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В рамках фестиваля разработчики провели два киберспортивных состязания: "Клановый суперкубок" и финал соревнования "Стальной охотник 2020. Турнир блогеров". Как отметили в Wargaming, за сражениями на официальных площадках World of Tanks и каналах популярных танковых блогеров наблюдало более 3 миллионов зрителей.

Всем, кто смотрел трансляцию на официальной площадке разработчиков, WG Watch, не менее 5 минут, в течение двух недель будет начислена особая медаль – "День танкиста: гость".

Как прошел "Клановый суперкубок"

Турнир "Клановый суперкубок" открыл фестивальную программу. В нем между собой сразились лучшие игроки Европы и СНГ-региона, представляющие кланы FAME и MERCY соответственно. Победу с разгромным счетом 5:0 одержала команда из СНГ. Она выиграла $25 тысяч и 500 тысяч игрового золота в казну клана.

Как прошел "Стальной охотник 2020. Турнир блогеров"

Следом за "Клановым суперкубком" состоялся долгожданный финал турнира "Стальной охотник 2020". В нем на отдельном сервере между собой сразились 20 блогеров. Победу и приз в размере 500 тысяч грн получил белорусский "танкист" ISERVER.

Также в Wargaming приготовили множество призов для игроков. Все желающие проверить свои силы в World of Tanks зарегистрировались для участия в личном зачете. Теперь им предстоит выполнить специальную болевую задачу в игре. Все, кто сделает это до 20 сентября, получат тематические надписи, эмблемы, декали и медаль.

Лучшим участникам достанется также премиум-техника и игровое золото.

Главные моменты онлайн-фестиваля

О фестивале "День танкиста"

"День танкиста" – это ежегодный фестиваль, который проводится создателями World of Tanks в Минске.

С 2017 года фестиваль стал официальным городским праздником в Минске, на который ежегодно собирается свыше 100 тысяч посетителей.

Помимо турниров и общения с разработчиками, на фестивале зачастую выступают известные артисты, среди которых The Offspring, Вопли Видоплясова, 5’Nizza и другие.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие было решено перевести в онлайн-формат.

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Автор: Сергей Коршунов