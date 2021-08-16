На мероприятии пройдет турнир блогеров с призовым фондом в 500 тысяч гривен, чемпионат "Клановый суперкубок" и личный зачет с призами для участников-любителей.

Компания Wargaming анонсировала фестиваль "День танкиста 2021". Мероприятие начнется 12 сентября, и пройдет в онлайн-формате.

Зрители смогут поболеть за любимых блогеров и команду-фаворита в турнирах, проверить свои умения в личном зачете, а также испытать на прочность смекалку в онлайн-квестах, сообщают в Wargaming.

"В прошлом году "День танкиста" собрал больше 3 миллионов гостей онлайн — целый мегаполис. И мы подумали, что будет правильным возобновить традицию онлайн-фестиваля, где все поклонники World of Tanks смогут виртуально встретиться и отвлечься от забот. Тем более, онлайн-формат позволяет существенно расширить географию и аудиторию мероприятия", – заявил главный организатор "Дня танкиста 2021" Максим Грачев.

В рамках фестиваля "День танкиста 2021" зрителей ждет:

Турнир блогеров в формате 7х7 с призовым фондом более 500 тысяч гривен, за который поборются 4 команды во главе с известными блогерами.

Турнир "Клановый суперкубок", где схлестнутся сильнейшие команды RU- и EU-регионов.

Личный зачет – онлайн-соревнование для любителей, которые смогут показать свой скилл не выходя из дома, и получить по итогу отличные призы.

Зарегистрироваться для участия в личном зачете можно с 26 августа. Подробнее об этом можно узнать на сайте Wargaming.

Автор: Сергей Коршунов