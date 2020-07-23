В отеле будут тренировочные зоны, киберспортивная сцена и специальные номера для профессиональных игроков.

Киевскую гостиницу «Днепр» переделают в киберспортивный отель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец киберспортивной организации Natus Vincere Александр Кохановский.

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По словам Кохановского, он планировал презентовать проект в сентябре, но из-за спекуляций в сети по поводу приобретения отеля «Днепр» решил обнародовать информацию раньше.

«Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Там будут тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge», – отметил Кохановский

Владелец Natus Vincere подчеркнул, что обновленный отель «Днепр» станет частью проекта, который призван закрепить Украину на мировой киберспортивной арене.

«Я всю жизнь презентовал Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны, так что пришло время презентовать Украину миру киберспорта», – подчеркнул владелец Natus Vincere.

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