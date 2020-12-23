Помимо камеры для подогрева еды в корпусе устройства находится компьютер Intel – NUC 9 Compute Elements.

Американская компания быстрого питания KFC еще в июне после анонса PlayStation 5 объявила, что создаст собственную игровую консоль. Тогда это выглядело шуткой и казалось, что компания просто пытается заигрывать с аудиторией геймеров.

Однако на днях KFC все же презентовала свою консоль. Ее главная особенность – встроенная камера для разогрева курицы.

Трейлер KFC Console

Свою приставку KFC разработала совместно с компанией Cooler Master, а внутри устройства по сути находится компактный игровой компьютер от Intel – NUC 9 Compute Elements.

Также консоль KFC оснащена двумя твердотельными накопителями BarraCuda от Seagate на 1 ТБ каждый.

KFC уже не первые раз обращает внимание на игровую индустрию. У компании есть отдельные страницы KFC Gaming в площадках YouTube и Twitter. А иногда сеть быстрого питания устраивает совместные акции в различных играх. К примеру, в июле компания построила свой фирменный ресторан в Animal Crossing: New Horizons, а в августе предложила создателям Fall Guys добавить костюм полковника Сандерса в игру.

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Автор: Сергей Коршунов