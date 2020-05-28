В Epic Games Store отдают бесплатно две части Borderlands и бонусную игру

Раздача шутеров продлится до 4 июня.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая раздача игр. В этот раз пользователи могут получить бесплатно сборник шутеров Borderlands: The Handsome Collection. В него входят Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, а также все дополнения к ним. Раздача продлится до 4 июня.

Трейлер Borderlands: The Handsome Collection

Получить сборник Borderlands: The Handsome Collection можно здесь.

Кроме того, сегодня в Epic Games Store началась раздача еще одной игры – Sludge Life. Это комедийный симулятор хулигана, который протестует против корпораций, засоряющих планету. В игре есть три концовки и возможность запускать встроенные мини-игры.

Трейлер Sludge Life

Получить Sludge Life бесплатно можно здесь. Раздача игры продлится до 28 мая 2021 года.

Напомним, на предыдущих раздачах пользователи получили Grand Theft Auto V со множеством бонусов для GTA Online, а также стратегию Civilization VI. Epic Games Store продолжает держать в секрете информацию о следующей бесплатной игре.

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