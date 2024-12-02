Самой популярной видеокартой остается GeForce RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

Steam опубликовал свежую статистику по оборудовании пользователей. В конце 2024 года самой часто встречаемой видеокартой у геймеров остается GeForce RTX 3060. Ее доля составляет 5,03%.

Второе место занимает мобильная версия RTX 4060 (4,92%). Примечательно, что десктопный вариант этой видеокарты расположился на 3-м месте с долей 3,83%. Также стоит отметить, что некогда лидер GTX 1060 вылетел из десятки самых популярных GPU в Steam.

Таким образом, теперь в десятке лучших находится лишь одна карта без поддержки трассировки лучей – GeForce GTX 1650. Представителей AMD Radeon в топ-10 нет вообще.

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Самая популярная сборка ПК по состоянию на ноябрь 2024 года включает в себя 6-ядерный процессор Intel, 16 ГБ оперативной памяти, GeForce RTX 3060 и 1 ТБ накопителя, а подключается такая система, как правило, к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей.

Что касается операционных систем, то здесь наблюдается неуклонный рост популярности Windows 11. За последний месяц ее доля увеличилась на 4,18% и теперь составляет 52,98%. Отметим, что в последнем обновлении Steam разработчики окончательно прекратили поддержку Windows 7 и 8

Более подробно изучить новые данные можно по ссылке.

Напомним, в Steam прямо сейчас проходит масштабная осенняя распродажа, в рамках которой игроки могут выгодно закупиться играми на несколько месяцев вперед. УНИАН рассказывал о 10 играх, на которые не жалко потратить денег.

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