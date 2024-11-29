Некоторые новинки 2024 года впервые получили большие скидки, а тайтлы прошлых лет обновили ценовые рекорды.

В Steam стартовала масштабная осенняя распродажа, в рамках которой игроки могут выгодно закупиться играми на пару месяцев вперед. Некоторые новинки 2024 года впервые получили большие скидки, а тайтлы прошлых лет обновили ценовые рекорды.

Портал PCGamesN выбрал десять тайтлов, на которые, по их мнению, не жалко потратить денег. Распродажа продлится до вечера 4 декабря, поэтому не стоит торопиться – еще есть время как следует все обдумать.

Hitman World of Assassination – 526 грн (скидка 60%). Сборник, включающий в себя содержимое GOTY-издания HITMAN 1, а также стандартных изданий второго и третьего "Хитмана". Геймеры могут проходить задания как угодно, лишь бы цели были достигнуты, и эта свобода не может не радовать.

Silent Hill 2 Remake – 1052 грн (скидка 20%) . Переделать культовую, получившую признание критиков игру никогда не бывает легко, но с недавно выпущенной SH 2 от Bloober Team это точно удалось. Это первое снижение цены на хоррор с момента его появления в октябре, чем определенно стоит воспользоваться как фанатам серии, так и новичкам.

Dragon's Dogma 2 – 1253 грн (скидка 43%). Хоть эта RPG с открытым миром не смогла стать настоящим конкурентом Elden Ring, как многие надеялись, если вы любите красивые миры с многочасовыми исследованиями каждого закоулка, с отличной боевой системой и огромными монстрами, то вам определенно стоит обратить внимание на Dragon’s Dogma 2.

Manor Lords – 419 грн (скидка 30%). Несмотря на то, что Manor Lords все еще находится в раннем доступе, она успела стать одним из самых неожиданных хитов этого года. Эта стратегическая игра может похвастаться не только одним из самых визуально приятных геймплеев, но и динамичным саундтреком, который меняется в зависимости от настроения игры.

Diablo 4 – 1017 грн (скидка 40%). Если вы любите атмосферные игры с качественной графикой и увлекательным геймплеем, то Diablo IV – это игра, которую стоит попробовать. Пускай вы даже никогда не играли в предыдущие игры серии или жанр ARPG.

Satisfactory – 592 грн (скидка 20%) . Проект про исследование планеты с упором на строительство базы и развитие крупной индустриальной инфраструктуры. После успешного периода раннего доступа, игра наконец-то вышла в версии 1.0 в сентябре этого года и привлекла колоссальный приток игроков.

Трилогия Dark Souls – 1699 грн (скидка 50%). Мрачные и темные фэнтезийные миры, пугающие и сложные битвы с боссами, сотни уникальных комбинаций оружия, брони, магии и наследие, которому позавидуют большинство других серий в жанре RPG – все они обязательны к прохождению.

V Rising – 490 грн (скидка 30%). 2024 год был богат на "выживалки" но одной из самых уникальных можно смело назвать V Rising. С большой картой открытого мира для исследования вы играете за вампира, который в прямом смысле пьет кровь своих рабочих, прячется от солнца и спит в гробу. Помимо "сингла" есть кооператив и PvP.

Baldur's Gate 3 – 719 грн (скидка 20%). Проект, доказавший всем, что жанр изометрических RPG, который всегда считался "на любителя", в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности. Его повествование и персонажи образцовы, а пошаговый бой и глубокая система классов изумительны. Не зря ее называют одной из лучших ПК-игр в истории.

Kingdom Come Deliverance – 79 грн (скидка 90%) . Одна из лучших и исторически достоверных экшн-RPG, когда-либо созданных. Игра полюбилась за проработанные ролевые элементы, реалистичные игровые механики и аутентичный средневековый быт.

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