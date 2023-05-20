Легендарную серию файтингов собираются перезапустить.

Mortal Kombat 1 наконец-то официально анонсировали. Разработчики опубликовали первый трейлер и поделились немногочисленными подробностями. А другая часть деталей просочилась в интернет с разных источников. Мы собрали всю информацию об игре в этом материале.

История в Mortal Kombat 1

Фанатов ждет мягкий перезапуск серии. В проекте представят новую временную линию, в которой мир создал бог огня Лю Кан. От его лица ведется повествование в дебютном трейлере с демонстрацией нескольких персонажей и красного затмения солнца.

Герои останутся прежними, но получат другие истории. Сюжет во многом будет посвящен происхождению бойцов в рамках перезапущенной вселенной и взаимоотношениям между ними. Самый яркий пример — Скорпион и Саб-Зиро больше не вечные враги, на что недвусмысленно намекнул дебютный трейлер. То есть о старых соперничествах и союзах можно забыть, ведь NetherRealm Studios решила переписать канон.

Разработчики также пообещали, что сюжет будет кинематографическим и захватывающим. Имеются неожиданные повороты, а отдельных персонажей покажут с полностью другой стороны.

Список бойцов

Полный перечень доступных персонажей пока не объявили. Однако из трейлера стало известно, что в Mortal Kombat 1 появятся Скорпион, Саб-Зиро, Лю Кан, Китана, Милина и Кунг Лао. А в ответах на популярные вопросы на официальном сайте игры также упоминаются Рейден и Джонни Кейдж.

Завершает перечень официально подтвержденных бойцов Шан Цунг, которого можно получить за предварительный заказ файтинга. Однако есть еще информация от инсайдеров и из утечки. После анонса Mortal Kombat 1 на сайте итальянского отделения Amazon появился список персонажей из Kombat Pack 1 — первого дополнения к игре. Сюда относятся Хоумлендер, Миротворец, Такеда, Ермак, Куан Чи и Неуязвимый из одноименного мультсериала.

О первых двух гостевых бойцах инсайдер и редактор Windows Central Джез Корден упоминал еще до анонса Mortal Kombat 1. И раз эта информация подтвердилась, то его слова о Конане тоже с большой долей вероятности окажутся правдой. Упомянутого бойца могут добавить в Kombat Pack 2.

Геймплейные детали

Чтобы увидеть, как играется Mortal Kombat 1, придется дождаться PlayStation Showcase. Расширенную демонстрацию файтинга пообещали показать на презентации Sony.

На текущий момент лишь известно о переработанной боевой системе и наличии множества режимов, включая стандартные многопользовательские бои. Фирменные фаталити тоже никуда не денутся, а из новых механик появится призыв камео-бойцов. Они смогут каким-то способом помогать в сражениях. Список этих персонажей будет отдельным от основного перечня.

Дата выхода, издания и цена

Mortal Kombat 1 станет доступна 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. В августе пройдет бета-тестирование, доступ к которому получат все, кто оформит предварительный заказ игры.

Стандартное издание файтинга стоит 1849 гривен в Steam и Epic Games Store. Цена на PlayStation пока неизвестна, так как в украинском сегменте PS Store страница Mortal Kombat 1 не появилась. Однако на Западе она составляет $70.

Премиальная версия файтинга на ПК распространяется за 2599 гривен. Она включает ранний доступ к игре с 14 сентября, 1250 единиц специальной валюты и дополнение Kombat Pack. Разработчики сообщили, что в состав добавки войдут шесть персонажей, информация о которых присутствует выше, пять камео-бойцов и облик для Джонни Кейджа с внешностью Жан-Клода Ван Дамма.

За коллекционное издание придется отдать $249,99. В него входит весь контент из премиальной версии, ранний доступ, а также фигурка Лю Кана, уникальный облик для этого персонажа, стилбук, три карточки с рисунками и еще 1450 единиц специальной валюты (2700 в целом).

Вас также могут заинтересовать новости: