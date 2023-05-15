NetherRealm Studios постепенно публикует тизеры новой части Mortal Kombat и дразнит фанатов близким анонсом, хотя о разработке игры известно уже давно. А тем временем инсайдеры раскрывают все больше информации о проекте. Недавно стало известно, кто будет третьим гостевым персонажем.

Информацией поделился редактор портала Windows Central Джез Корден, который ранее намекал на полноценный анонс файтинга в мае. В новом выпуске подкаста Xbox Two он заявил, что гостевым персонажем в продолжении Mortal Kombat станет Конан. Это вымышленный воин-варвар из цикла повестей о Хайборийской Эре за авторством Роберта Ирвина Говарда. После смерти писателя о герое начали выпускать произведения другие творцы.

В каком именно виде предстает персонаж в новой Mortal Kombat, пока неизвестно. Ранее Джез Корден сообщал о еще двух гостевых бойцах — Миротворце из одноименного сериала и Хоумлендере из "Пацанов". При этом образы героев могут быть основаны на первоисточниках в лице книг и комиксов, а не экранизациях.

Что известно о новой Mortal Kombat

Официальные подробности об игре пока не поступали, а всеми сведениями делились проверенные инсайдеры. Файтинг выйдет под названием Mortal Kombat 1 и станет своеобразным перезапуском серии.

Релиз состоится в сентябре 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Цена стандартного издания проекта составит $70.

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