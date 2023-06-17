Bethesda Game Studios собирается создать культовый хит.

После демонстрации Star Wars Outlaws пользователи начали сравнивать игру с Red Dead Redemption 2, чем порадовали креативного директора Джулиана Герити. А вот руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард решил самостоятельно провести аналогичные параллели. Он считает, что Starfield имеет сходство с RDR 2.

Таким мнением директор поделился в интервью IGN. Говард заявил: "Это игры, которые помещают вас в мир, переносят вас в какое-то место. Так что я думаю, что она [Starfield], как поток, вероятно, больше похожа на [Red Dead Redemption 2]. Я живу западным фэнтези. А в этой игре вы живете фантазией исследователя, и иногда это происходит на бесплодной планете, где ничего не происходит".

По словам Говарда, Starfield также имеет черты Fallout и The Elder Scrolls – двух самых известных серий Bethesda. Они будут заметны, несмотря на разницу в антуражах. "У нее есть сходство с The Elder Scrolls и Fallout, с тем, что мы сделали, с тем, как это ощущается в руках, с некоторыми определенными механиками", — добавил руководитель.

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Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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