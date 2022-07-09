Курьез произошел из-за публикаций фанатов и невнимательности отдельных официальных лиц и источников.

Знаменитого геймдизайнера и руководителя студии Kojima Productions Хидео Кодзиму по ошибке выдали за убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Компания директора официально осудила клевету и заявила, что в отдельных случаях готова обращаться в суд.

Как передает портал The Gamer, после инцидента полиция задержала преступника, который совершил выстрел. Злоумышленником оказался 40-летний Тэцуя Ямагами, и по внешности он похож на Хидео Кодзиму. В интернете начали активно шутить на эту тему, что привело к нескольким курьезам. Один из французских политиков и греческий новостной портал использовали фотографию геймдизайнера при рассказе о преступнике.

Студия Кодзимы отреагировала на курьез следующим заявлением: "Kojima Productions решительно осуждает распространение фальшивых новостей и слухов, передающих ложную информацию. Мы не терпим подобную клевету и в некоторых случаях будем рассматривать возможность принятия правовых мер".

Напомним, в пятницу, 8 июля, на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение во время его выступления в городе Нара. Нападавший дважды выстрелил в политика из самодельного дробовика со спины. Полиция задержала преступника, которым оказался Тэцуя Ямагами, житель города Нара.

Абэ получил серьезные ранения в области груди. Экс-премьера доставили в больницу Медицинского университета Нары, где тот скончался.

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