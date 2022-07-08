Преступление произошло во время его выступления в городе Нара.

В пятницу, 8 июля, в Японии было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Об этом сообщает CNN.

Экс-премьер, предположительно, был ранен во время выступления в городе Нара на западе Японии. Политик доставлен в госпиталь, за его жизнь борются врачи.

Как сообщили в префектуре Нара, экс-премьер находится "в состоянии остановки сердца и легких".

Как сообщает NHK, полиция уже установила личность одного мужчины, который может быть причастен к покушению.

Как сообщает японское информационное агентство Kyodo, около 11:30 по местному времени на политика совершил нападение неизвестный, который минимум дважды выстрелил в него из дробовика со спины. Абэ получил серьезные ранения в области груди; на месте ему делали массаж сердца, однако позднее в пожарной части, которая оказывала политику помощь, сообщили об возможной остановке сердца и легких у экс-премьера.

Стрелявшего задержали, его мотивы пока что остаются неизвестными. Сопротивления он не оказывал, сообщают местные СМИ. Его личность установлена - это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где выступал экс-премьер

О состоянии Абэ пока что тоже нет никаких достоверных известий; его срочно госпитализировали, но пока что бывший премьер не подает признаков жизни.

Напомним, как писал УНИАН, Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре 2020 года, обосновав это проблемами со здоровьем. В августе 2020 года Абэ дважды ложился в больницу. Он возглавлял японское правительство дольше всего в новейшей истории страны - почти восемь лет.

Абэ известен, как человек, который сумел оживить экономику Японии после двадцати лет стагнации.

Новым премьером Японии стал верный соратник Абэ - Есихидэ Суга, пообещав преемственность и стабильность. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) избрала Сугу на экстренном голосовании, чтобы тот отбыл остаток срока Абэ.

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