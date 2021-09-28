Однако получить компенсацию смогут только те разработчики, которые пришли в компанию не позднее 1 сентября 2016 года.

Издатель Activision Blizzard достиг соглашения с комиссией США по равным возможностям трудоустройства (EEOC). В рамках договоренностей компания выплатит в общей сложности $18 миллионов своим сотрудникам, пострадавшим от сексуальных домогательств на рабочем месте.

Получить компенсацию из общего фонда смогут только те сотрудники, которые пришли в Blizzard не позднее 1 сентября 2016 года, сообщили создатели Diablo, Warcraft и других игр на сайте издательства.

"В нашей компании нет места дискриминации и преследованиям. И я благодарен всем сотрудникам, которые смело поделились своим опытом", – заявил исполнительный директор Activision Blizzard Бобби Котик.

И хоть с EEOC компания достигла договоренности, но ее ждет еще одно разбирательство по аналогичному иску от властей Калифорнии.

О скандале в Blizzard

22 июля 2021 года Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) подал иск против компании Activision Blizzard. Согласно расследованию DFEH, женщины в компании подвергаются постоянным сексуальным домогательствам и дискриминации на работе. Упоминается даже случай, когда одна сотрудница компании покончила с собой во время командировки со своим начальником. Предполагается, что ранее она подверглась издевательствам, когда в офисе распространяли ее личные фото.

Руководство Blizzard заявило, что описанное в иске не отражает текущей обстановки в компании. Однако этот ответ не устроил сотрудников компании.

28 июля работники Blizzard вышли на забастовку возле штаб-квартиры компании в Ирвайне (Калифорния). Более 2600 сотрудников Blizzard подписали обращение к руководству с требованиями изменить процессы найма и продвижения сотрудников по службе, отменить принудительные арбитражные оговорки в контрактах, публиковать данные о зарплатах и продвижении по службе всех сотрудников Blizzard и нанять стороннюю организацию для аудита исполнительного персонала.

После забастовки президент Blizzard Джей Аллен Брэк ушел в отставку, а его место заняли Джен Онил и Майк Ибарра.

В августе на фоне продолжающегося скандала Blizzard заявила, что именит имя персонажа Маккри в шутере Overwatch. Причиной послужил тот факт, что герой был назван в честь Джесси Маккри – одного из разработчиков, который покинул студию после обвинений в дискриминации и сексуальных домогательствах.

Автор: Сергей Коршунов