В поддержку разработчиков некоторые игровые СМИ и YouTube-каналы временно перестают освещать игры Blizzard – ситуацию прокомментировал Бобби Котик, CEO компании.

Сегодня, 28 июля, сотрудники Blizzard планируют устроить забастовку возле штаб-квартиры компании в Ирвайне (Калифорния). Митинг начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени, то есть в 20:00 по Киеву.

Как передает Bloomberg, причиной забастовки стала реакция руководства на иск против Blizzard. На днях Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения подал в суд на Activision Blizzard. В иске говорится, что женщины подвергаются постоянным сексуальным домогательствам и дискриминации на работе. Упоминается даже случай, когда одна сотрудница компании покончила с собой во время командировки со своим начальником. Предполагается, что ранее она подверглась издевательствам, когда в офисе распространяли ее личные фото.

В ответ на это руководство Blizzard заявило, что описанное в иске не отражает текущей обстановки в компании. Однако сотрудники не согласны с этим утверждением. Они требуют более справедливого отношения к себе, пишет The Verge.

"Мы считаем, что наши ценности как сотрудников неверно отражаются в словах и действиях нашего руководства", – говорится в заявлении организаторов.

Свыше 2600 сотрудников Blizzard подписали обращение к руководству. Они требуют следующее:

Отменить принудительные арбитражные оговорки в контрактах нынешних и будущих сотрудников.

Изменить процессы найма и продвижения сотрудников по службе. Работники Blizzard утверждают, что текущая практика привела к тому, что женщины, в частности темнокожие и трансгендерные, а также небинарные люди и другие меньшинства подвержены гендерной дискриминации. И их реже нанимают на работу по сравнению с мужчинами.

Публиковать данные о зарплатах и продвижении по службе всех сотрудников Blizzard, независимо от их пола или национальности.

Разрешить целевой группе по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности нанять стороннюю организацию для аудита исполнительного персонала. Это нужно, чтобы определить, "как текущая политика компании не смогла предотвратить преследование сотрудников, и предложить новые решения для этой проблемы".

После объявления забастовки, о ситуации впервые высказался генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик. Он признал, что изначально компания не уделила должного внимания проблеме.

"Мне очень жаль, что мы не проявили должного сочувствия и понимания", – заявил Бобби Котик.

Blizzard будет сотрудничать с юридической фирмой WilmerHale. Сюда за поддержкой и помощью смогут анонимно обратиться все сотрудники компании, которые почувствуют, что их права нарушены или им стало "неудобно" на рабочем месте.

Также Котик анонсировал пять изменений, направленных на улучшение рабочей обстановки в компании:

Поддержка сотрудников – расследование каждой претензии работников, и принятие соответствующих мер.

Сессии с сотрудниками, где они смогут высказаться и рассказать о проблемах.

Кадровые перестановки – пройдет оценка всех менеджеров и руководителей компании.

Пересмотр процесса найма сотрудников.

Изменение игр компании – если сообщество игроков посчитает тот или иной контент в играх Blizzard неуместным, его удалят из игры.

В поддержку сотрудников Blizzard также высказались некоторые YouTube-каналы и издания. Так портал The Gamer и канал GameXplain приняли решение временно не писать об играх Activision и Blizzard.

Также незадолго до начала забастовки кто-то из сотрудников заклеил три лозунга с ценностями компании, среди которых такие, как "Каждый голос имеет значение", "Лидерство означает ответственность", а также Play Nice, Play Fair, означающий равноправие и взаимоуважение в играх.

Автор: Сергей Коршунов