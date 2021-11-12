Разработчики пока никак не отреагировали на скандал.

Вслед за Call of Duty: Vanguard с ее страницами из Корана, которые разбросали по полу, в скандал попала Battlefield 2042. Только на этот раз недовольными оказались украинские пользователи. Они обнаружили, что в шутере есть русский боец Петр "Борис" Гусковский. Для него реализовали эпический облик под названием "Маленький зеленый человечек". Именно этот скин и возмутил украинских игроков.

Термин "зеленые человечки" использовался в качестве шутливого обозначения российских военных, которые участвовали в оккупации Крыма в 2014 году. На их форме не было отличительных знаков, поэтому возникло упомянутое прозвище. Однако все прекрасно понимали, кто именно проводит операции на полуострове.

Украинцы считают "зеленых человечков" террористами, которые поспособствовали разделу страны. Посвящать им образ в Battlefield 2042 крайне некорректно, что подчеркнули отдельные пользователи в Twitter. Один из них — игрок под псевдонимом Waggle_ua.

Он обратился к студии DICE со следующим вопросом: "Вы не возражаете против того, чтобы в шутку ввести в игру российских террористов, оккупировавших часть моей страны? Тогда почему бы до кучи не добавить ИГИЛ или Талибан?"

Как поступят разработчики

На текущий момент ни DICE, ни Electronic Arts не отреагировали на недовольство украинских пользователей. Но если скандал вырастет в масштабах, создателям Battlefield 2042 придется выступить с официальным заявлением.

В случае с Call of Duty: Vanguard недовольство мусульман было массовым, что заставило Activision извиниться. Тогда к обсуждению подключились даже отдельные разработчики. А чем закончится новый конфликт, сказать сложно.

Автор: Назар Степорук