Играбельный билд многострадального долгостроя может показаться публике уже в августе.

Поклонники с нетерпением ждут S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World, которая, по последним данным, должна выйти в начале 2024 года. Хотя официальной даты релиза разработчик пока не называл, играбельный билд может показаться публике уже в августе.

В следующем месяце Xbox посетит Германию в рамках выставки Gamescom 2023. Компания заявляет, что в этом году будет развернут самый большой стенд, который когда-либо был на Gamescom. По данным проверенного инсайдера Тома Хендерсона, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наряду с несколькими другими играми станет частью программы Xbox.

Как пишет источник, посетители мероприятия, которое пройдет в период с 23 по 27 августа, смогут сыграть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вероятно, Xbox и студия GSC Game World также представят свежий трейлер игры с датой выхода.

Показ общественности играбельной версии "Сталкера 2" – это обнадеживающий сигнал для украинских разработчиков, которые с начала полномасштабного вторжения РФ столкнулись с рядом трудностей. В мае этого года россияне "слили" в сеть 200 ГБ билд S.T.A.L.K.E.R. 2. Ранее те же самые россияне шантажировали украинских творцов сливом данных и требовали извинений.

Последний официальный показ "Сталкера 2" состоялся в конце декабря 2022 года. Тогда разработчики опубликовали геймплейный трейлер игры с демонстрацией основных аспектов. Ролик также показывает много новых и уже знакомых персонажей.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

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