Они уже выложили в открытый доступ десяток скриншотов игры, которые разработчики официально не публиковали.

Россияне начали шантажировать украинскую студия GSC Game World, которая трудится над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Часть так называемых "фанатов" игры из РФ заявили, что обладают множеством конфиденциальных материалов, связанных с проектом. А один из этих "поклонников" мог воевать против Украины.

В сообществе "Вестник "Того самого Сталкера" в социальной сети "ВКонтакте" вечером 11 марта появился обширный пост. Он был опубликован от лица авторов группы, которые заявили, что якобы имеют множество конфиденциальных материалов из S.T.A.L.K.E.R. 2. Упоминаются сценарий, скриншоты, рисунки, карты и описания заставок. Объем, по словам россиян, исчисляется "десятками гигабайт"

Авторы поста заявили, мол, не хотят выкладывать все в свободный доступ, хотя сразу опубликовали десяток скриншотов и концептов. Это якобы сделано для подтверждения информации в посте. Однако россияне пригрозили разместить весь объем данных в Сети, если GSC Game World не выполнит несколько требований. Как заявили шантажисты, разработчики должны:

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"Одуматься, переосмыслить своё отношение к игрокам из Беларуси и России, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран".

Разблокировать профиль NF Star в официальном сообществе S.T.A.L.K.E.R. в Discord, где его якобы заблокировали без причин.

Вернуть российскую официальную локализацию. Видимо, речь идет об озвучении, так как субтитры в игре будут.

Россияне заявили, что GSC Game World должна выполнить все условия до 15 марта. По словам шантажистов, "не надо из-за политики портить людям игру". В конце они заявили, мол, обладают материалами, которые показывают как уже раскрытые места из игры с других ракурсов, так и пока неизвестные события и локации.

Один из комментаторов под постом предположил, что за такую утечку может быть уголовная ответственность. Ему отписал пользователь под псевдонимом Nick Frost. Судя по всему, именно этот человек шантажирует разработчиков утечкой. В своем сообщении россиянин упомянул участие в так называемой "СВО", то есть он воевал против Украины.

Мы запросили официальный комментарий у GSC Game World, но компания пока подробно не обсуждает сложившуюся ситуацию. Студия готовит публичное заявление, о чем рассказала GameDev.DOU.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру перенесли на 2023 год в связи с временной приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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