Компьютер, созданный на его базе, сможет обрабатывать системы искусственного интеллекта с примерно 24 триллионами параметров.

Инженеры из Cerebras создали самый большой в мире компьютерный чип, который содержит в себе впечатляющие 4 триллиона транзисторов.

Как сообщается, чип под названием Wafer Scale Engine 3 (WSE-3) представляет собой третье поколение суперкомпьютерной платформы Cerebras. Она была специально разработана для работы в системах искусственного интеллекта.

Размер разработки 8,5 на 8,5 дюймов. Она содержит в себе 900 000 ядер искусственного интеллекта. По словам разработчиков, чип будут использовать для запуска невероятно производительного суперкомпьютера с ИИ. При этом он потребляет столько же энергии, сколько его предшественник, но имеет вдвое большую мощность.

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Как отмечают инженеры, их чип превосходит по размеру и производительности даже самые передовые графические процессоры, которые используются сейчас для обучения моделей искусственного интеллекта. Так, Nvidia H200 имеет всего 80 миллиардов транзисторов, что в 57 раз меньше, чем у WSE-3.

На базе нового чипа соберут суперкомпьютер Condor Galaxy 3. Его разместят в Далласе, штат Техас. Этот суперкомпьютер будет состоять из 64 "строительных блоков" системы искусственного интеллекта Cerebras CS-3, каждый из которых будет работать на основе WSE-3. Объединение этих систем даст в целом 16 экзафлопс вычислительной мощности.

Condor Galaxy 3 будет использоваться для обучения будущих систем искусственного интеллекта, в которых будет использоваться значительно больше параметров, чем в существующих моделях. Например, GPT-4 от OpenAI использует около 1,76 триллиона переменных для обучения, а Condor Galaxy 3 сможет обрабатывать системы искусственного интеллекта с примерно 24 триллионами параметров.

Распространение искусственного интеллекта

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен урегулировать использование технологий этого типа.

Закон запрещает использование изображения лиц из интернета и записи камер видеонаблюдения для создания баз данных. Также под запрет попали системы распознавания лиц в режиме реального времени, системы распознавания эмоций на предприятиях и в школах. Запрещены системы "социального рейтинга" и системы, которые "манипулируют поведением человека" или используют его уязвимости.

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