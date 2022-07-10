Rockstar Games сейчас полностью сосредоточена на разработке Grand Theft Auto 6.

Ранее на этой неделе журналисты и инсайдеры сообщили, что издательство Take-Two Interactive и студия Rockstar Games решили не выпускать ремастеры Red Dead Redemption и GTA IV. Причиной стал провал сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Однако недавно выяснилось, что разработчики заморозили еще один проект — RDR 2 для PS5 и Xbox Series.

Сведениями об этом поделился инсайдер TezFunz2. Он специализируется на играх Rockstar и ранее неоднократно делился правдивыми данными до официального анонса. Именно этот информатор первым сообщил, что ремастеры Red Dead Redemption и GTA IV отложили.

TezFunz2 написал, что слышал о решении не выпускать RDR 2 для PS5 и Xbox Series. Аналогичная судьба постигла улучшенный редактор игр от Rockstar. "Все было отменено или заморожено на текущий момент", — подытожил инсайдер.

Напомним, 7 июля Rockstar опубликовала обращение к свое аудитории. Студия сообщила, что прекращает поддержку Red Dead Online. В игре будут повторяться мероприятия, которые появлялись ранее. Пользователи также могут рассчитывать на скидки в магазине и новые почтовые миссии.

GTA Online продолжат снабжать контентом, однако крупных добавок в ближайшее время ждать не стоит. Причиной таких решений стала необходимость в дополнительных ресурсах для разработки Grand Theft Auto 6.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,6 балла, проголосовало 18 875 человек.

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