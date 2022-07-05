Take-Two Interactive и Rockstar Games хотят, чтобы пользователи забыли о выпуске комплекта обновленных классических GTA.

До релиза Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition несколько источников сообщали, что Rockstar Games может выпустить ремастеры Red Dead Redemption и GTA IV. Однако теперь разработчики отложили эти планы на неопределенный срок. Причиной стал провал вышеупомянутой трилогии обновленных версий классических GTA.

Соответствующая информация сначала поступила от инсайдера TezFunz2, который специализируется на играх Rockstar Games. Он рассказал, что выпуск ремастеров Red Dead Redemption и GTA IV больше не входит в ближайшие планы разработчиков. Причиной стала критика Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Портал Kotaku, который до официального анонса одним из первых рассказал о выходе обновленных классических GTA, подтвердил информацию TezFunz2 и поделился дополнительными подробностями. Rockstar сейчас всецело сосредоточена на Grand Theft Auto 6, а подавляющее большинство пользователей все еще помнят о провале GTA: The Trilogy. Поэтому издательство Take-Two Interactive решило отложить ремастеры до лучших времен. Когда память о сборнике The Definitive Edition угаснет и у Rockstar появится больше свободных ресурсов, к проектам могут вернуться.

Коротко о недочетах Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

В ремастерах почти каждый аспект визуальной составляющей был исполнен плохо. Это касается текстур, моделей, эффектов, растительности, освещения и прочего.

Обновленные версии также страдали от засилья багов. Некоторые из них ощутимо мешали проходить игры.

С момента запуска ремастеры получили патчи, которые устранили часть проблем. Например, они исправили дождь в San Andreas, из-за которого ничего не было видно.

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