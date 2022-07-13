Пользователей ждет история об ацтеках.

Серия Assassin's Creed отправляла игроков в разные исторические эпохи. Древний Египет, Крестовые походы на Среднем Востоке, викторианская Англия, Италия периода Возрождения — все это можно было увидеть в проектах франшизы. Однако Ubisoft не останавливается и каждый раз меняет место и время действия в новой AC. Следующая большая часть франшизы не станет исключением, а благодаря инсайдеру уже известно, что подготовили разработчики.

Информатор Джереми Пентер ранее отметился порцией правдивых утечек о Far Cry Primal. А сейчас он решил порадовать фанатов Assassin's Creed короткой заметкой о продолжении серии.

"Следующая AC будет про ацтеков", — написал инсайдер. Это значит, что пользователей ждет путешествие на территорию центральной Мексики образца примерно XIV–XVI веков. Одной из центральных тем игры, скорее всего, будет борьба с конкистадорами.

Ацтеки ранее не фигурировали в Assassin's Creed. Но зато в Black Flag присутствовали намеки, что среди майя скрывались ассасины.

Информация о других Assassin's Creed

Прошлым летом Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Infinity. На этот шаг компанию подтолкнула публикация редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, в которой он рассказал об игре.

По словам журналиста, проект будет платформой, а на его основе планируют выпускать отдельные истории с разными антуражами. Ubisoft эту информацию не подтвердила, но назвала Infinity "будущим серии". Над игрой трудятся сразу две внутренние команды издательства — из Монреаля и Квебека.

Шрайер и портал Eurogamer также рассказывали о выпуске небольшой Assassin's Creed до релиза Infinity. Главным героем в проекте станет Басим из AC Valhalla, а основной акцент в геймплее сделают на стелсе.

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