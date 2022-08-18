Rockstar Games собирается поддерживать проект выпуском дополнений.

Grand Theft Auto VI еще не вышла, но уже окутана многочисленными слухами. Недавно инсайдеры поделились очередной порцией информации. По их данным, игру будут поддерживать с помощью выпуска дополнений. Rockstar вернется к финансовой модели, которая хорошо работала со всеми частями серии вплоть до GTA V.

Сведения о добавках для Grand Theft Auto VI появились на GTA Forum. Один из пользователей написал, что Rockstar Games планирует выпускать дополнения для будущего проекта. Но так как этот информатор неизвестен, посетители ресурса обратились к проверенному инсайдеру Tez2.

Он опосредованно подтвердил слова неизвестного пользователя. Как заявил Tez2, Rockstar вернется к финансовой модели, которая хорошо работала до успеха GTA Online, то есть к выпуску дополнений.

Напомним, фанаты неоднократно просили Rockstar выпустить дополнение к GTA V. Однако студия лишь создавала обновления для многопользовательского режима.

Grand Theft Auto 6 — подробности об игре

По словам Стивена Тотило из портала Axios, Rockstar хотела добавить в проект четырех главных героев и три больших город. Но затем масштабы экшена урезали.

Шрайер утверждает, что GTA 6 все равно будет масштабной игрой с кучей зданий, которые удастся посетить.

Источники редактора Bloomberg сомневаются в выходе игры до марта 2024 года, как утверждали разные инсайдеры. Grand Theft Auto 6 в той или иной форме создают с 2014-го, но во многих аспектах команда отстает от графика. Поэтому до релиза пройдет еще как минимум два года.

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