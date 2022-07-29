Несколько авторитетных журналистов поделились сведениями касательно ожидаемого боевика от Rockstar Games.

Rockstar Games и Take-Two Interactive официально анонсировали Grand Theft Auto 6 в начале февраля. Однако с тех пор студия не делилась никакими подробностями. Молчание разработчиков решили скрасить авторитетные западные журналисты. Недавно они опубликовали несколько порций делателей о главных героям, игровом мире и сроках релиза GTA 6.

Большей частью информации поделился инсайдер и редактор Bloomberg Джейсон Шрайер. Он пообщался с двадцатью текущими и бывшими сотрудниками Rockstar, которые рассказали об изменениях в компании. Ранее студия была эдаким "пацанским клубом" с тусовками, оскорблениями, походами в стриптиз-бары и последующими драками.

Сейчас настроения в студии на высоте, однако разработка GTA 6 все равно замедлилась. На это повлияло отсутствие сверхурочной работы: руководство Rockstar больше не заставляет сотрудников сидеть в офисах сутки напролет, чтобы успеть закончить проект вовремя.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей студии, повлияли и на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями. Например, в проекте снизят количество шуток о меньшинствах и маргинальных группах.

Шрайер также поделился более конкретными подробностями. В GTA 6 реализуют двух главных героев, один из которых — латиноамериканка (предположительно, хакер). При создании протагонистов Rockstar вдохновлялась Бонни и Клайдом.

Изначально разработчики стремились создать огромный игровой мир со смесью городов из Южной и Северной Америк. Но потом амбиции уменьшили: в GTA 6 будет только современная версия Майями (возможно, это Вайс-Сити) с прилегающими территориями. В будущем игру будут снабжать обновлениями с новыми локациями и городами. Однако это может касаться только онлайн-режима, а не сюжетной кампании.

Grand Theft Auto 6 — другие подробности

По словам Стивена Тотило из портала Axios, Rockstar хотела добавить в проект четырех главных героев и три больших город. Но затем масштабы экшена урезали.

Шрайер утверждает, что GTA 6 все равно будет масштабной игрой с кучей зданий, которые удастся посетить.

Источники редактора Bloomberg сомневаются в выходе игры до марта 2024 года, как утверждали разные инсайдеры. Grand Theft Auto 6 в той или иной форме создают с 2014-го, но во многих аспектах команда отстает от графика. Поэтому до релиза пройдет еще как минимум два года.

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